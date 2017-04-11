Гран-прі Туреччини може повернутися в календар Формули-1

Виконавчий директор Формули 1 Чейз Кері провів зустріч з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом, яка завершилася "дуже позитивно", повідомляє Motorsport.

Гран-прі Туреччина може повернути собі місце в календарі Формули 1 у 2018 році. Востаннє ця гонка пройшла у 2011-му, проте через проблеми різного характеру від неї відмовилися.

Останнім часом зросла кількість перемовин між сторонами, а сьогодні Раджеп Таїп Ердоган прийняв у себе в офісі Чейза Кері, нового керівника Формули 1.

За інформацією турецької редакції Motorsport.com зустріч завершилася дуже позитивно. "Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією та надамо всю доступну інформацію, як тільки про неї дізнаємося", - йдеться у повідомленні.

Гран-прі Туреччини відбувався з 2005 по 2011 роки на автодромі Істанбул-Парк. Тричі поспіль цю гонку виграв бразилець Феліпе Масса. По одній перемозі здобули Кімі Райкконен, Дженсон Баттон, Люїс Хемілтон та Себастьян Феттель.