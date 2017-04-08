Гран-прі "Формули-1" у неділю може не відбутися через туман

Британський пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон переміг у кваліфікації другого етапу "Формули-1" - Гран-прі Китаю, який проходить в передмісті Шанхаю. Про це повідомляє офіційний сайт "Ф-1".

У суботу в третьому сегменті кваліфікації триразовий чемпіон світу проїхав краще коло за 1 хвилину 31,678 секунди і завоював 63-й поул-позишн у кар'єрі в "Ф-1". Другим став Себастьян Феттель (+0,186) з "Феррарі". Трійку замкнув партнер Хемілтона по команді Вальттері Боттас (+0,187).

Далі в першій десятці гонщики розташувалися в наступному порядку: 4. Кімі Райкконен ("Феррарі"), 5. Даніель Ріккьярдо ("Ред Булл"), 6. Феліпе Маса ("Вільямс"), 7. Ніко Хюлькенберг ("Рено"), 8. Серхіо Перес ("Форс Індія"), 9. Данило Квят ("Торо Россо"), 10. Ленс Стролл ("Вільямс").

У першому сегменті кваліфікації італійський гонщик "Заубера" Антоніо Джовінацці не впорався з керуванням: в одному з поворотів його занесло, і машина врізалася у відбійник. Голландський пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен під час кваліфікації зіткнувся з проблемами з двигуном, в результаті став тільки 19-м.

У п'ятницю в передмісті Шанхаю повинні були відбутися дві сесії вільних заїздів, однак організатори частково змогли провести лише першу. Друга практика була скасована у зв'язку з туманом, через який медичний вертоліт виявився не в змозі виконати посадку. Згідно з правилами змагань, в цілях безпеки медичний вертоліт повинен бути в наявності на кожному старті.

Очікується, що у неділю, коли повинна відбутися гонка, буде така ж погода, як у п'ятницю. У зв'язку з цим у ЗМІ повідомлялося, що гонка може бути перенесена на суботу. Однак гоночний директор "Формули-1" Чарлі Уайтінг у п'ятницю на зустрічі з представниками команд виключив ймовірність зміни розкладу Гран-прі Китаю в зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Старт гонки повинен бути даний в 9:00 за київським часом в неділю.