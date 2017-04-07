У наступному сезоні у Формулі-1 проведуть додатковий 21-й етап

Наступний сезон у Формулі-1 може складатися з 21 етапу, що стане повторенням рекорду найвідоміших гонок планети.

Сьогодні керівництво Ф-1 офіційно оголосило про припинення співпраці з Малайзією - етап Гран Прі в цій країні, який пройде в жовтні, стане тут останнім. Однак менеджери головної гоночної серії вже знають, хто заповнить вікно в календарі, повідомляється на офіційному сайті Ф1.

У 2018 році Формула-1 повернеться до Франції, а, крім того, планується повернення етапу в Німеччині (ймовірно, на автодромі в Хоккенхаймі). Швидше за все, сезон знову розтягнеться на 21 серію. Це повторення рекордного показника.

«Враховуючи гонки в Німеччині і Франції, ми очікуємо побачити 21 захоплюючий етап вже в 2018 році», — зазначив один з керівників Ф-1 Шон Бретчс.

У нинішньому сезоні чемпіонат Формули-1 складається з 20-ти Гран Прі.