Гонщик Формули-1 Алонсо запустив свій модний бренд

Наприкінці року у Фернандо Алонсо закінчується контракт з McLaren. Іспанець неодноразово говорив, що поки не прийняв рішення про те, чи буде він продовжувати чи ні, але вже зараз Фернандо замислюється, чим займеться після завершення спортивної кар'єри, повідомляє f-1news.

Разом зі своїм менеджером Луїсом Абадом гонщик запустив модний бренд Kimoa. На першому етапі сезону в Австралії Алонсо носив сонячні окуляри цієї марки. Іспанське видання Moda стверджує, що бренд запущений за допомогою однієї з найбільших у світі аудиторських компаній KPMG, яка також є спонсором McLaren.

Відповідаючи на запитання, де можна придбати продукцію Kimoa, Абад заявив: «Оскільки ми розраховуємо на глобальну аудиторію, спочатку наш продукт можна купити тільки в Інтернеті. Можливо, в 2018-му Kimoa з'явиться і в звичайних магазинах».

Як повідомляв УНІАН, у першій гонці сезону 2017 Алонсо не зміг потрапити в число 13 гонщиків, які фінішували. Він зійшов з дистанції разом з ще шістьма гонщиками.