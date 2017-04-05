Команди Формули-1 готові обговорити питання обгонів під час гонки

Новий технічний регламент Ф1, з одного боку, забезпечив появу швидших і складніших у керуванні машин, а з іншого - до межі ускладнив завдання обгону. Це питання стало ще більш актуальним після Гран Прі Австралії, де було дуже мало справжніх обгонів у виконанні пілотів під час гонки, повідомляє Motorsport.

Бос Mercedes Motorsport Тото Вольфф впевнений, що нові правила в поєднанні зі свіжими ідеями від Liberty Media підуть на користь спорту. Проте він визнав, що недостатня кількість обгонів, можливо, потребує додаткових обговорень.

«Вважаю, Ф1 у цікавому положенні, - сказав Вольфф у інтерв'ю Motorsport.com. - Ніщо не залишилося так, як було раніше. Зараз у чемпіонаті прийнято цікаву концепцію, що стосується машин. Єдине спірне питання - обгони. Найближчими тижнями ми побачимо, як розвиватиметься ситуація. Гадаю, ми всі будемо готові до дискусії, якщо буде потрібно наше втручання. Але в цілому я думаю, що все дуже цікаво».

У свою чергу, керівний директор Renault F1 Сіріль Абітбуль сказав, що його особливо турбує недостатня кількість обгонів. На його думку, командам варто об'єднати зусилля, щоб створити більш вдалу концепцію машини Формули 1: «Я, як і раніше, вважаю, що обгони залишаються невід'ємною частиною нашого виду спорту. На швидших машинах має зберегтись можливість обганяти. В іншому випадку ніхто не зрозуміє, навіщо все це потрібно. Відверто кажучи, доля гонки вирішується в боксах. Шини дуже жорсткі. Багато хто використовуватиме стратегію одного піт-стопа. Не хочу впадати в депресію, але це ж нова Ф1, яка перед усіма ставить непрості завдання. Нам слід подивитися, як можна поліпшити ситуацію. Можливо, ми як команда і як представники цього виду спорту не зробили того, що мали зробити. Можливо, нам необхідно зрозуміти, як можна оптимізувати поточну концепцію машини».

Натомість бос Red Bull Racing Крістіан Хорнер пропонує забути про це питання хоча б на дві гонки і зосередитися на позитиві: «Вважаю, нам варто повернутися до цього питання за дві або три гонки. В Австралії завжди було не дуже багато обгонів. Давайте дочекаємося на Китай та Бахрейн. На цих трасах обганяти набагато легше. А вже потім будемо робити судження. Вважаю, позитив у тому, що тепер пілоти у змозі атакувати протягом усієї гонки. Вони не так вже й часто думають про економію палива і гуми. Це дуже добре».

Як повідомляв УНІАН, перший Гран-прі Формули-1 сезону-2017 в Австралії виграв Себастьян Феттель з Ferrari, який несподівано обігнав головного фавориту сезону Льюїса Хемілтона з Mercedes.