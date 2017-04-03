Президент FIA Жан Тодт хоче спростити Формулу 1

Президент Міжнародної федерації авттоспорту (FIA) Жан Тодт, висловив сподівання, що з появою нового власника Формули-1 спроститься зміна правил автоперегонів, повідомляє Motorsport.

«На жаль, реальність така, що доведеться довго чекати, щоб це сталося, – розповів Жан Тодт виданню RACER. – Участь у керуванні Формулою 1, певною мірою, є запорукою безпеки команд, але цей процес триває 12 років. Він не може бути настільки складним, аби щось змінити. Я розумію, що в багатьох тривалих проектах необхідний час, аби спланувати зміни завчасно. Але для деяких дуже простих рішень це заскладний процес. Ми маємо змінити цю ситуацію.

Мені це дещо заважає керувати належним чином. Я хотів би мати більше можливостей для зміни того, що варто було б змінити. На жаль. За поточної ситуації це неможливо».

Читайте такожПрезидент Міжнародної федерації автоспорту передрік закриття Формули-1 Хоча у п’ятницю на зустрічі конструкторів та FIA було вирішено перейти на простіші і дешевші двигуни, починаючи із 2021 року, Тодт підкреслив, що необхідно мати чіткіше уявлення щодо майбутнього Формули 1.

«Я не хочу приймати емоційне рішення щодо наступного року, але ми маємо оцінити реальний стан речей і зрозуміти, якою буде Формула 1 у наступні п’ять-десять років, – додав Тодт. – І тоді можливо буде прийняти правила, які набудуть чинності через п’ять років, аби команди могли як слід підготуватися, а не перегинати палицю. Якщо, наприклад, ми підготуємо рішення, які почнуть працювати через п’ять років, то у команд буде час для адаптації».

Стосовно двигунів президент повторив те, що сказав перед нарадою щодо них: «У Формулі 1 буде звичніший двигун. Це аж ніяк не означає, що ми маємо намір повернутись до двигуна десятирічної давнини. Цього ніколи не буде».

Як повідомляв УНІАН, перший етап Формули-1 сезону-2017 виграв Себастян Феттель з Ferrari, який несподівано переміг головного фаворита сезону Люїса Хемілтьона (Mercedes).