Алонсо став лідером за популярністю в новому опитуванні вболівальників Формули-1

За підсумками аналізу відповідей за перші три дні Фернандо Алонсо став найпопулярнішим пілотом Формули 1, повідомляє Motorsport.com.

Кімі Райкконен, який в 2015 році став переможцем Глобального опитування видання, поки що не входить навіть у першу трійку.

Протягом перших 72 годин Глобального опитування анкети заповнили понад 50 тисяч шанувальників Ф1 зі всього світу. Фернандо Алонсо, який два роки тому був лише четвертим у рейтингу популярності, на цей раз став лідером симпатій. Популярність Алонсо зросла майже на третину – іспанцеві багато в чому допомогла героїчна боротьба протягом останніх років за кермом неконкурентоспроможною McLaren-Honda і воля до перемоги, що не дає опустити руки.

Помітно додав і Льюїс Хемілтон – він не тільки піднявся з шостого рядка на другий, але і отримав саму вагому прибавку більше 6% голосів.

Кімі Райкконен, який дуже популярний у всьому світі, хоч і не вигравав після переходу в Ferrari, втратив 0,6% – але цього виявилося достатньо, щоб з першого рядка рейтингу опуститися на четвертий.

Пілоти Red Bull Даніель Ріккардо і Макс Ферстаппен і тут не змогли піднятися вище «третього ряду», посівши п'яте і шосте місця.

Читайте такожКоманда "Формули-1" Red Bull залишиться без великих оновлень мотора до Гран Прі КанадиСеред команд найстаріший учасник Формули 1 Ferrari передбачувано лідирує в перевагах вболівальників. Але найдивовижніше – Скудерія не просто втриматися на першій сходинці, але збільшила відрив від найближчого переслідувача з 6,3 до 16,2%.

Почасти це пов'язано з різким падінням популярності McLaren – команда втратила чверть уваги вболівальників, зберігши при цьому другу сходинку.

Mercedes, яка два роки тому займала в рейтингу тільки п'яте місце, зробила різкий ривок вгору і зрівнялася з Red Bull на третій сходинці. За підсумками перших 72 годин різниця між двома командами склала всього 20 голосів.

Також звертає на себе увагу шоста позиція недавніх дебютантів з Haas.

Як повідомляв УНІАН, переможцем першого етапу сезону-2017 Гран-прі Австралії став Себастьян Феттель з Ferrari.