Команда "Формули-1" Red Bull залишиться без великих оновлень мотора до Гран Прі Канади

Консультант Red Bull Хельмут Марко заявив, що найближча серйозна доробка силової установки Renault чекає команду тільки через п'ять гонок – але вона дозволить колективу наздогнати Mercedes і Ferrari, повідомляє Motorsport.

У світлі змін у технічному регламенті у 2017 році команда Red Bull багатьма експертами розглядалася як головний конкурент Mercedes. Однак RBR не вразила на тестах, а потім не змогла втрутитися в боротьбу лідерів на першому етапі сезону в Австралії.

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен закінчив кваліфікацію на п'ятому місці, поступившись часу поула 1,297 секунди, а потім фінішував на тій самій позиції в гонці, програвши близько півхвилини переможцю Себастьяну Феттелю.

Читайте такожПрезидент Міжнародної федерації автоспорту передрік закриття Формули-1 Радник Red Bull Хельмут Марко сказав, що в команді чекають невелике оновлення двигуна Renault до Гран Прі Іспанії в травні – а потім серйозне оновлення в Монреалі місяць. При цьому він зазначив, що шасі RB13 також потребує розвитку.

«У нас багато роботи, – розповів Марко в інтерв'ю Motorsport.com. – Швидкість в гонці налаштовує на позитивний лад, однак і нам, і Renault слід ще багато чого зробити. До Монреалю вони готують велике оновлення. Дещо прибуде вже до Барселони, але найбільший крок буде зроблено у Монреалі».

На питання, чи буде оновлення двигуна достатньо для боротьби з лідерами, Марко відповів: «Ми сподіваємося на це, якщо нам вдасться різко поліпшити своє шасі. Наші інженери вважають так, і дані з симуляторів це підтверджують».

Крім того, Марко зізнався, що очікував куди більшої різниці в часі на колі між машинами цього сезону і торішніми автомобілями: «Думаю, це була позитивна гонка, але я був настільки сконцентрований на виступі Ферстаппена, що втратив багато інших речей. Але ми всього лише на дві секунди швидше у порівнянні з минулим роком], і це трохи розчаровує».

Як повідомляв УНІАН, у першій гонці чемпіонату світу Формули-1 сезону 2017 року перемогу здобув Себастьян Феттель з Ferrari, який сенсаційно обігнав головного фаворита сезону Льюїса Хемілтона з Mercedes.