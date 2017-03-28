Президент Міжнародної федерації автоспорту передрік закриття Формули-1

Президент FIA Жан Тодт вважає, що якщо Формула 1 не буде слідувати курсом на екологічність і гібридні технології, то одного разу такі види гонок можуть заборонити, повідомляє f1news.

«Очевидно, що автоспорт несе певну відповідальність перед суспільством, а Формула 1, як його вершина – особливу, - зазначає Тодт. - Певну стурбованість у суспільстві викликає споживання тютюну та алкоголю, є організації, які хотіли б заборонити людям пити і курити. І якщо Формула 1 буде і далі марнотратно використовувати природні ресурси, то років через двадцять захочуть заборонити і її».

«Потрібно слідувати загальним тенденціям, працювати на передових рубежах, тоді суспільство підтримає нас. Я думаю, що той підхід, який зараз використовується в Формулі 1, шанується в усьому світі», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, в нинішньому сезоні вже відбувся перший Гран-прі. Гонку в Австралії виграв Себастьян Феттель з Ferari, який несподівано випередив головного фаворита сезону Льюїса Хемілтона з Mercedes.