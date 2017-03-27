Mercedes обіцяє негайно відповісти на поразку Ferrari на першому етапі "Формули 1"

Команда Mercedes обіцяє негайну відповідь на поразку на Гран Прі Австралії і вже проводить детальний аналіз обставин, через які її суперники з Ferrari перемогли, повідомляє Motorsport.

Льюіс Хемілтон програв Себастьяну Феттелю в Мельбурні, після того, як більша деградація шин на початку гонки спонукала його заїхати на піт-стоп першим, надавши Ferrari шанс обійти його за рахунок відкладеної заміни шин.

Хемілтон вже зауважив, що Mercedes потрібно особливо зосередитися на поліпшенні зносу шин, в той час як керівник Mercedes Motorsport Тото Вольфф заявив, що команда отримала важливий досвід та стане сильніше наступного разу.

Читайте такожУ команді Формули 1 Sauber з'явилась нова гонщиця«Все залежить від сприйняття,- сказав Вольфф про програний бій з Ferrari на австралійському Гран Прі. - Я думаю, іноді ви програєте, а іноді виграєте. Нам дуже пощастило протягом останніх трьох років, що ми виграли велику кількість гонок. А тепер ми маємо прийняти те, що Ferrari переграли нас. Ми повернемося сильніше. У нас не було гарних тестів і не було гарної неділі ([в Австралії), але ми не залишимо каменю на камені, аби виграти ще».

Після трьох років домінування, Вольф підкреслив, що у програші Ferrari у прямому протистоянні не має нічого погано і останніми роками команда завжди відчувала тиск з боку своїх конкурентів.

«Навіть якщо ми виграли всі ці гонки, і це було схоже, що це було легко, очевидно, що так не було, - пояснив він. - Ми завжди скептично відносились до то, чи цього було досить, і ми завжди намагалися побачити негатив у всьому, що робили, і розглядали найгірші можливі сценарії. Ми завжди вважали, що Red Bull або Ferrari були реальними конкурентами, і вони були. І тому сприйняття або перспектива абсолютно ті ж самі. Я б вважав за краще виграти, ніж програти, але це частина Формули 1. У нас був винятковий період за останні три роки. Ви не можете очікувати, що це триватиме вічно... Було ясно, що цей момент настане, і ми повинні програти з гідністю і визнати, що хтось інший зробив кращу роботу. Ось що сталося. Вони (Ferrari) виконали гарну роботу і Себастьян є заслуженим переможцем гонки».

Перший етап Формули-1 сезону-2017 Гран-прі Австралії завершився в неділю перемогою Себастяна Феттеля.