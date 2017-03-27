Mercedes обіцяє негайно відповісти на поразку Ferrari на першому етапі "Формули 1"
Хемілтон вже зауважив, що Mercedes потрібно особливо зосередитися на поліпшенні зносу шин
Команда Mercedes обіцяє негайну відповідь на поразку на Гран Прі Австралії і вже проводить детальний аналіз обставин, через які її суперники з Ferrari перемогли, повідомляє Motorsport.
Льюіс Хемілтон програв Себастьяну Феттелю в Мельбурні, після того, як більша деградація шин на початку гонки спонукала його заїхати на піт-стоп першим, надавши Ferrari шанс обійти його за рахунок відкладеної заміни шин.
Хемілтон вже зауважив, що Mercedes потрібно особливо зосередитися на поліпшенні зносу шин, в той час як керівник Mercedes Motorsport Тото Вольфф заявив, що команда отримала важливий досвід та стане сильніше наступного разу.
Читайте такожУ команді Формули 1 Sauber з'явилась нова гонщиця«Все залежить від сприйняття,- сказав Вольфф про програний бій з Ferrari на австралійському Гран Прі. - Я думаю, іноді ви програєте, а іноді виграєте. Нам дуже пощастило протягом останніх трьох років, що ми виграли велику кількість гонок. А тепер ми маємо прийняти те, що Ferrari переграли нас. Ми повернемося сильніше. У нас не було гарних тестів і не було гарної неділі ([в Австралії), але ми не залишимо каменю на камені, аби виграти ще».
Після трьох років домінування, Вольф підкреслив, що у програші Ferrari у прямому протистоянні не має нічого погано і останніми роками команда завжди відчувала тиск з боку своїх конкурентів.
«Навіть якщо ми виграли всі ці гонки, і це було схоже, що це було легко, очевидно, що так не було, - пояснив він. - Ми завжди скептично відносились до то, чи цього було досить, і ми завжди намагалися побачити негатив у всьому, що робили, і розглядали найгірші можливі сценарії. Ми завжди вважали, що Red Bull або Ferrari були реальними конкурентами, і вони були. І тому сприйняття або перспектива абсолютно ті ж самі. Я б вважав за краще виграти, ніж програти, але це частина Формули 1. У нас був винятковий період за останні три роки. Ви не можете очікувати, що це триватиме вічно... Було ясно, що цей момент настане, і ми повинні програти з гідністю і визнати, що хтось інший зробив кращу роботу. Ось що сталося. Вони (Ferrari) виконали гарну роботу і Себастьян є заслуженим переможцем гонки».
Перший етап Формули-1 сезону-2017 Гран-прі Австралії завершився в неділю перемогою Себастяна Феттеля.