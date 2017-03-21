Виробники повинні грати провідну роль у Формулі-1 — Renault

У Renault вважають, що виробники, які беруть участь у Формулі 1, повинні “грати провідну роль” у чемпіонаті через суми, які вони витрачають, повідомляє Motorsport.

Президент Renault Sport Racing Жером Столл вважає, що “нова ера” для Ф1 знаходиться в руках її власників Liberty Media. Він сказав, що французька компанія прагне відігравати провідну роль у формуванні майбутнього.

"У нас були деякі перемовини [з Liberty], — сказав Столл Motorsport.com. — Ми пояснили, що повинні працювати разом, щоб покращити шоу, тому що його привабливість трохи зменшилась. Ми повинні відкрити нову еру з Liberty, і вони дійсно готові зробити щось нове. Я не знаю, що це буде, але ми хочемо, щоб нас розглядали основними гравцями шоу. Без автовиробників — таких, як Mercedes, Ferrari, Honda і ми, адже ми єдині, хто розробляє двигуни та інвестує кошти — шоу не буде. Тому ми повинні налагодити діалог один з одним і подивитися, як ми можемо досягти нашої мету".

Читайте такожКоманди Формули-1 занепокоєні через надмірну витрату палива в новому сезоніУ той час як команди Формули 1 зараз пов'язані контрактами до кінця 2020 року, найближчим часом Столл очікує на початок перемовин щодо нових угод.

“Liberty, як очікується, буде обговорювати бачення майбутнього, тому що до 2020 року всі відмовляться щось змінити [згідно з поточними угодами]", — сказав він.

"Є багато речей, які можна змінити перерозподілом прав, а також той факт, що маленькі команди не можуть вижити. Є багато речей, які будуть обговорюватися, і це те, що може статися найближчими тижнями. Ми повинні працювати разом, щоб збільшити аудиторію - і це є процес, подібний до прислів'я про яйце та курку. Якщо збільшити шоу, потрібно буде збільшити й аудиторію, але можна збільшити аудиторію лише у разі зацікавлення її з різних сторін. Платні телетрансляції та інші подібні речі, що мали місце в минулому, можливо, будуть змінені в найближчими роками”.

Як повідомляв УНІАН, сезон Формули-1 2017 року почнеться Гран-прі Австралії, яке відбудеться 23-26 березня.