Спортивний директор Формули-1: 21 Гран-прі за сезон - це межа
18:48, 20 березня 2017Мотор
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Росс Браун розповів про можливі зміни в календарі Формули-1.
Росс Браун позначив максимальна кількість етапів Ф-1 / f1-world
Спортивний директор Формули-1 Росс Браун висловився щодо можливого розширення кількості етапів у «королівських гонках», повідомляє Corriere della Sera.
«Я вважаю, що 21 Гран-прі за рік - це межа. Пріоритет повинен бути зроблений на якість випробувань, а не на їх кількість. Північна Америка має важливе значення, так само як Азія і Європа. Але ми не повинні перевантажувати графік. Думаю, максимум ми будемо мати 20-21 гонку в рік», – зазначає Браун.
Варто відзначити, що в сезоні-2018 у Формулу-1 повернеться етап у Франції, Всього, в нинішньому сезоні відбудеться 20 етапів змагань.
Як повідомляв УНІАН, сезон "Формули-1" стартує Гран-прі Австралії, який відбудеться 23-26 березня.
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