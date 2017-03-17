Стартовий Гран Прі MotoGP сезону-2017 почнеться на день раніше звичайного

Перший Гран Прі MotoGP сезону-2017 у Катарі почнеться у середу першою офіційною прес-конференцією сезону, на день раніше, ніж зазвичай, повідомляє Motorsport.

За традицією події у Катарі відрізняються від усіх інших вікендів чемпіонату тим, що проходять у нічний час під прожекторами траси Лосейл.

Таким чином, перший офіційний захід найочікуванішої подій сезону прес-конференція перед початком вікенду проходитиме наступної середи, а не у четвер, як зазвичай для решти звичайних 17 Гран Прі.

Вона почнеться наступної середи о 17 годині за місцевим часом (16:00 за київським). Оголошено, що на ній будуть присутніми такі гонщики: Марк Маркес (Honda), Валентино Россі (Yamaha), Хорхе Лоренсо (Ducati), Маверік Віньялес (Yamaha), Андреа Янноне (Suzuki ) і Кел Кратчлоу (Honda).

Перша вільна практика вікенду почнеться також на день раніше, ніж зазвичай, у четвер о 18:55 за Києвом.