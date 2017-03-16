Відомий інженер Формули-1 Лоу перейшов з Mercedes в Williams

Падді Лоу, який на початку року пішов з Mercedes, приступив до роботи в якості керівника технічного департаменту Williams Group і візьме на себе керівництво всіма інженерними підрозділами, повідомляє f-1news.

Британський фахівець також увійде до складу ради директорів і отримає частку в компанії, що говорить про серйозність його намірів та бажання працювати з Клер Вільямс і Майком О'Дрісколлом заради подальшого розвитку Williams Group.

Падді Лоу: «Я завжди відчував глибоку повагу до Williams – моєї першої команді в Формулі 1. Для мене велика честь повернутися в Гроув і зайняти таку важливу посаду, а також отримати можливість придбати акції компанії. Команда знову має стати успішною, і я дуже хочу внести свій внесок у рішення цієї задачі.

Читайте такожWilliams першою з команд Формули-1 показала болід 2017 рокуРада директорів Williams представила дуже чітке бачення майбутнього, і це переконало мене приєднатися до компанії, яка прагне розвивати свою унікальну спадщину і повернутися на лідируючі позиції. Я з нетерпінням чекаю початку нового цікавого етапу в моїй кар'єрі, роботи з Клер Вільямс, Майком О Дрісколом, Ніком Роузом, а також з іншими членами команди, особливо з самим Френком Вільямсом, адже він один із самих цілеспрямованих людей, яких я знаю!»

Клер Вільямс, заступник керівника команди: «Я дуже рада поверненню в команду Падді Лоу в ролі керівника технічного департаменту. Поява такого грамотного і талановитого фахівця, як Падді, не тільки підніме бойовий дух Williams, але і допоможе нам повернутися до лідируючої групи команд Формули 1.

Наші амбіції не змінилися – ми хочемо вигравати гонки і титули, але для цього нам потрібні найкращі фахівці в своїй галузі. Ми вважаємо, що Падді втілює ці якості і стане лідером, який допоможе змінити ситуацію. Ці зміни вселяють у нас віру в успішне майбутнє».

Нік Роуз, голова ради директорів: «Падді відмінно доповнить раду директорів і принесе глибокі інженерні знання, досвід у цьому бізнесі та управлінські здібності. Разом з Клер Вільямс і Майком О'Дрісколлом він стане одним з трьох виконавчих директорів, які возмут на себе щоденне керування нашою командою».

Як повідомляв УНІАН, новий сезон Формули-1 почнеться на Гран-прі Австралії, який відбудеться 23-26 березня.