Команда Формули-1 Mercedes прибрала з боліда напис на підтримку Шумахера

Чемпіон Формули-1 2016 року Mercedes прибрав напис c болідів #KeepFightingMichael в підтримку Міхаеля Шумахера, який в останні роки прикутий до ліжка після страшної травми, повідомляє SportArena з посиланням на німецькі ЗМІ.

29 грудня 2013 року Міхаель Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у французькому Мерібель.

Читайте такожТри роки після трагедії: на лікування Шумахера пішло 16 мільйонів євроВ 2014-му році на боліді Ніко Росберга з'явилася напис #KeepFightingMichael («Продовжуй боротися, Міхаель»), яка залишалася до завершення минулого сезону. Однак вболівальники помітили, що новий болід був представлений без слів підтримки для пілота.

Представник команди в коментарі Bild пояснив, що напис дійсно був видалений спеціально, однак це пов'язане лише з необхідністю, так як в кінці минулого року була створена ініціатива під назвою «Keep Fighting», в рамках якої будуть отримувати заохочення люди, яких надихнув бойовий дух Шумахера.

Після травми 7-кратний чемпіон світу впав у кому. З тих пір в мережі не з'явилося жодної фотографії Шумахера, незважаючи на численні спроби папараці зробити фото легендарного гонщика. Крім того, близькі спортсмена зберігають мовчання і не діляться подробицями щодо його стану.