Машина Формули-1 Force India в новому сезоні стала рожевою

У сезоні Формули 1 2017 року машину Force India буде пофарбовано у рожевий колір, повідомляє Motorsport.

Перехід до рожево-пурпурово-сріблястої лівреї відбувся після підписання спонсорської угоди з компанією BWT, що займається гідротехнологіями.

При цьому зміниться не тільки ліврея машини, а й розфарбування шоломів гонщиків команди Серхіо Переса і Естебана Окона.

Власник Force India Віджей Малья сказав: «Поява BWT у Формулі 1 - велика подія, яка знаменує одну з найбільших партнерських угод у нашій історії.

Читайте такожFerrari першою серед усіх команд придбала акції Формули-1Це свідчення того, наскільки далеко ми як команда просунулися у сенсі результатів. Ця угода завершує серію наших солідних комерційних результатів протягом міжсезоння.

У 2017 році наші машини матимуть яскраву ліврею з елегантним матовим покриттям. Зміна кольору наших машин свідчить про силу нашого нового партнерства і є реальною заявою про наміри від BWT, у той час як ця компанія починає співпрацювати зі світом Ф1».

Як повідомляв УНІАН, сезон-2017 у Формулі-1 розпочнеться на Гран-прі Австралії, яке відбудеться з 23 по 26 березня.