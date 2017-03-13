Екіпаж української команди Eurolamp WRT зайняв 13-е місце на Ралі Мексика

Екіпаж української команди Eurolamp WRT Валерій Горбань - Сергій Ларенс зайняв 13-е місце на Ралі Мексики, повідомляє офіційний сайт української команди.

Наша команда здолала 19 спецділянок за 3 години 43 хвилини і 01.4 секунди, отримала 10 хвилин штрафу і з підсумковим результатом 3:43'11.4 опинилася на 13-му рядку підсумкового протоколу.

Перемогу в гонці здобув екіпаж британського пілота Кріса Міка на Power Stage з результатом 3:22'04.6.

Два заключні швидкісні ділянки мексиканського етапу — 33-кілометровий La Calera і 22-кілометровий Power Stage Derramadero — Валерій Горбань і Сергій Ларенс подолали з 15-м і 13-м часом відповідно. У підсумковому протоколі гонки дует української команди зберіг за собою тринадцятий рядок.

Читайте такожУкраїнський екіпаж Валерія Горбаня зайняв 16-е місце на першій спецділянці Ралі Месика«Перед неділею наше становище в гонці було таке, що шансів наздогнати кого-то і відіграти місце вже не було. З іншого боку, і позаду нас ніхто нашої позиції не погрожував. Тому завдання на фінальний день ралі для нас полягав в тому, щоб проїхати надійно та гарантовано бути на фініші. Що ми і зробили...» — розповів Валерій Горбань, пілот Eurolamp WRT.

З урахуванням того, що для Сергія Ларенса нинішня гонка була дебютною в Мексиці, на нього лягав особливий тягар відповідальності за результат останнього дня і всього етапу. Тому після картатого прапора штурман виглядав надто втомленим, але задоволеним.

«Я зовсім інакше уявляв собі мексиканський етап, думаючи, що буде сухо і спекотно, будуть широкі, рівні і швидкі дороги. А виявилося, що кожен день йшов дощ, траса дуже вузька, повільна, кам'яниста... Плюс, організатори доклали свою руку до того, щоб ще більше ускладнити життя учасникам. У підсумку, схоже, що це була моя найскладніша гонка в житті...» — зазначив Сергій Ларенс.

Наступний старт Eurolamp World Rally Team на Чемпіонаті світу з ралі відбудеться в кінці квітня — на Ралі Аргентина.