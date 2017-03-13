Команди Формули-1 занепокоєні через надмірну витрату палива в новому сезоні

Серед команд Формули 1 ширяться побоювання, що максимально дозволеного об’єму палива може не вистачити для закінчення гонки, повідомляє Motorsport.

Гонщикам, скоріше за все, доведеться змінити свої стратегії, щоб дістатися фінішу на більшості автодромах чемпіонату.

У світлі нового регламенту, який призвів до зростання середньої швидкості й притискної сили, командам було дозволено заливати в бак додаткові 5 кг палива. Таким чином, максимально дозволений об’єм палива на одну гонку збільшився зі 100 кг (135 літрів) до 105 кг (142 літри).

Очікувалось, що це має компенсувати збільшене споживання пального, викликане змінами у технічному регламенті. Проте, попередній аналіз передсезонних тестів, що відбулись у Барселоні, свідчить, що цього може бути недостатньо.

Читайте такожУ Формулі-1 може з'явитися Гран-прі Фінляндії - ЗМІЗа даними Auto Motor und Sport, нові машини одночасно зі зростанням притискної сили зіткнуться зі збільшенням опору повітря – приблизно на 10 відсотків. При цьому, хоча боліди зразка 2017 року і втратять у швидкості на прямих десь біля 20 км/год, вони зможуть довше їхати на повному газу та стали швидшими у поворотах.

Більш витривала гума дозволить гонщикам агресивніше атакувати протягом усієї дистанції гонки. У підсумку, як очікується, час на колі впаде в середньому на три-чотири секунди.

Але, можливо, пілотам доведеться стримувати себе і їхати обережніше, якщо вони захочуть дістатися фінішу. Споживання палива буде особливо високим на таких трасах, як у Мельбурні та Бахрейні, де відбудуться дві перші гонки сезону 2017 року.

З’ясувалось, що інженери Mercedes, Ferrari, Renault і Honda були неприємно здивовані рівнем витрат пального – він був значно вищим за розрахункові показники. Через це команди готуються до гонок зі стратегіями економії палива.

Економія вплине на кількість обгонів, бо гонщики не зможуть вдаватися до агресивних гальмувань під час обгонів – особливо ближче до кінця гонки. Також з’явилась перспектива, що на деяких трасах деякі машини не зможуть проїхати повну гоночну дистанцію.

Як повідомляв УНІАН, сезон-2017 у "Формулі-1" етапом Гран-прі Австралії, який триватиме з 23 по 26 березня.