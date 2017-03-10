Український екіпаж Валерія Горбаня посів 16-е місце на першій спецділянці Ралі Месика

У Мехіко відбувся перший (глядацький) етап Ралі Мексика-2017, де екіпаж української команди Eurolamp WRT зайняв 16-е місце, повідомляє Rally Live.

Екіпаж Валерія Горбаня подолав дистанцію за 4 хвилини 04.5 секунди і відстає від лідируючого екіпажу фінського гонщика Юхо Хяннінен на 27.3 секунди.

Крім того, гоночний парад кращих ралійних екіпажів світу на головній площі Мексики біля підніжжя величного Кафедрального собору і Національного палацу в променях нічної ілюмінації і спалахів смартфонів і під акомпанемент багатотисячного натовпу глядачів виявився дуже видовищним, повідомляє офіційний сайт Eurolamp WRT.

Наступні дні також обіцяють бути не менш видовищними. Організатори гонки постаралися. За словами Валерія Горбаня, лідера команди Eurolamp WRT, траса нинішнього мексиканського етапу практично повністю змінена в порівнянні з торішнім малюнком, і стала ще більш складною.

«Якщо порівнювати з минулим роком, то, за винятком, мабуть, одного короткого відрізка і деяких зв'язок, ми маємо абсолютно нову трасу, абсолютно нові конфігурації швидкісних ділянок. Те ж можна сказати і про стан гоночного покриття. Організатори явно постаралися, щоб поганої дороги стало ще більше. Вони додали багато складних, вузьких шматків, де буде розриватися дорога і з'являтися безліч каменів. За першими відчуттями — в минулому році дистанція була легше», — зазначив пілот команди.

Як повідомляв УНІАН, Ралі Мексика проходить 9-12 березня.