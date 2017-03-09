Український екіпаж візьме участь у третьому етапі Чемпіонату світу з ралі в Мексиці

З 9 по 12 березня пройде третій етап Чемпіонату світу з ралі, перед яким українська команда Eurolamp World Rally Team традиційно відвідала Португалію, щоб провести тренування, повідомляється на офіційному сайті команди.

Протягом двох днів у перший уїк-енд березня інженери і механіки команди експериментували з гравійними налаштуваннями техніки. А Валерій Горбань і Сергій Ларенс працювали на тренувальній трасі, адаптуючись після морозу і снігу Швеції до тепла і камінню Португалії.

Після тренування, підбиваючи підсумки та складаючи плани на майбутню гонку, в команді не могли не згадати, що в минулому році в Мексиці після фінішу її екіпажу на десятій позиції Eurolamp WRT стала першою українською командою, чиї пілоти заробили очки в залік WRC, виступаючи на техніці, яка підготовлена і обслуговується під час гонки українськими інженерами і механіками. При цьому пілот і штурман, продовжуючи ланцюжок приємних спогадів, розповіли про свої гонки, в яких були здобуті перші очки в залік Чемпіонату світу з ралі.

«Фактично, перший результативний фініш на етапах світової першості відбувся у Польщі в 2009 році. Але та гонка не йшла у залік Чемпіонату світу в категорії Production, в якій ми виступили, тому формально мої перші світові очки були зароблені в Швеції, в 2011. І коли я згадую ту гонку, то перше, що спливає в пам'яті — це мої квадратні очі від всього, що відбувається, — розповів Валерій Горбань, пілот Eurolamp WRT. - На вулиці 30 градусів морозу. Божевільні дистанції переїздів і швидкісних ділянок. Відчуття, що є тільки холод і ще раз холод, і нічого більше. Ми спали по 4-5 годин на добу... Вперше в житті після фінішу — після довгоочікуваного фінішу! — від спортивних сидінь хворіли сідниці. Загалом-це було справжнє випробування всієї команди та екіпажу на міцність. І пройти це випробування було дуже приємно!»

Примітно, що для Сергія Ларенса першою гонкою на Чемпіонаті світу з ралі, в якій він заробив залікові бали, стала Португалія 2011 року. Та сама гонка, коли він вперше виступив разом з Валерієм Горбанем. «Тоді мені довелося екстрено зібратися на гонку, щоб замінити Євгена Леонова, який отримав серйозну травму спини, — згадує Сергій Ларенс. - Всі думки були тільки про те, щоб забезпечити Горбаню максимально можливий у ситуації, що склалася їздовий комфорт. Справа ускладнювалася тим, що у Валери дуже непроста стенограма. І мені тоді дуже важко довелося. Пам'ятаю, як мозок буквально кипів не на жарт... Але в результаті все вийшло нормально, ми зайняли п'яте місце і всі три машини команди тоді доїхали до фінішу. Дуже добре пам'ятаю, що у всіх був піднесений настрій і день закінчився відмінним загальнокомандним вечерею в рибному ресторанчику міста Фару, де ми скуштували шикарну рибну катаплану...»

Старт Ралі Мексики відбудеться у четвер, 9 березня. Протягом трьох днів команди подолають 370 кілометрів траси.