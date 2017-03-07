Ferrari першою серед усіх команд придбала акції Формули-1

Ferrari стала першою командою Формули-1, яка вирішила придбати акції «Королівських гонок», повідомляє Xsport з посиланням на F1i.

В кінці лютого італійська команда купила пакет акцій компанії Liberty Media, яка контролює комерційні права на Формулу-1, на суму 11,4 мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше компанія Liberty Media запропонувала всім командам стати акціонерами Формули-1, проте ніхто не висловив бажання це зробити. Пізніше Ferrari висловила бажання вкласти гроші в покупку акцій, а тепер з'явилася інформація про наявність офіційних документів, що підтверджують факт придбання.

Читайте такожРезервний пілот Ferrari підтвердив відхід з команди "Формули-1"Таким чином, Ferrari посилила свої позиції перед переговорами про новий Договір згоди з Liberty Media, яка обіцяла урізати «історичні» бонуси всім командам.

Нагадаємо, раніше американська компанія Liberty Media купила акції Формули-1, проте Єврокомісія заявила, що це було зроблено з порушенням прав, та пригрозила накласти штраф на суму 168 мільйонів доларів.