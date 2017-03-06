Верляйн зможе взяти участь у других тестах Формули-1 в Барселоні

16:06, 06 березня 2017
Мотор
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Резервний пілот Ferrari Антоніо Джовінацці заміняв його на перших тестах у Барселоні та склав непогане враження від свого виступу.

Верляйн зможе повернутися до тестів Формули-1 вже цього тижня / motorsport.com

Паскаль Верляйн сяде за кермо Sauber C36 під час другої передсезонної тестової сесії у Барселоні, повідомляє Motorsport.

Після аварії на Гонці чемпіонів наприкінці січня німецький пілот відновлював форму та проходив медичні перевірки, оскільки лікарі не дозволили йому взяти участь у перших тестах, що пройшли минулого тижня.

У неділю пілот зробив пост у соцмережі Twitter з фотографією з тренажерної зали, написавши, що він "важко працює перед швидким поверненням".

Джерела Motorsport.com повідомили, що Верляйн повернеться за кермо цього тижня.

Резервний пілот Ferrari Антоніо Джовінацці заміняв його на перших тестах у Барселоні та склав непогане враження від свого виступу. Цього тижня італієць залишиться поруч, щоб замінити Верляйна, якщо у того виникнуть якісь складнощі, пов'язані з перевантаженням у поворотах від збільшення притискної сили за нового регламенту.

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Теги: #Ferrari#Формула-1