Гран Прі Канади залишиться у Формулі-1 як мінімум до 2029-го року включно

Організатори гонки в Монреалі подовжили контракт із Формулою 1, повідомляє Motorsport.

Переговори з Берні Екклстоуном про подовження контракту, спочатку розрахованого до 2024 року, почалися ще минулого року і завершилися минулого місяця.

Були побоювання, що автодром може втратити місце у календарі Ф1, оскільки роботи з модернізації до Гран Прі Канади 2017 року не були закінчені у визначений термін. Організаторам гонки в Монреалі вдалося добитися продовження угоди, розрахованої тепер до 2029 року включно. Частиною угоди є зобов'язання міської влади профінансувати оновлення будівель у паддоку, побудованих у 1978 році.

Читайте такожФормула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Канади«Це довгостроковий контракт, - сказав промоутер Франсуа Дюмонтьє в інтерв'ю Motorsport.com. - Він дає нам час розпланувати роботи щодо поліпшення інфраструктури. У 2019-му з'являться нові бокси. Продовження контракту - дуже важливий момент. Ми почнемо роботу з міською владою, якій належить автодром, щоб розробити плани, креслення і позначити в розкладі дату побудови нових боксів. А потім, між гонками 2018 і 2019 років, конструкцію буде зведено. Це буде повністю нова будівля, а нинішню буде знесено».

Дюмонтьє сказав, що обговорював це питання з Liberty Media, новими власниками Ф1, які заявляли про важливість Монреаля для чемпіонату.

Він додав: «У Північній Америці є всього дві гонки. У нас найстаріша гонка серед тих, що проходять за межами Європи».

У сезоні-2017 у Формулі 1 дебютує канадський автогонщик Ленс Стролл, і цей факт, за словами Дюмонтьє, має позитивним чином відбитися на продажах квитків. «Ми можемо побачити так званий ефект Стролла, - зазначив Дюмонтье. - Поки все йде як треба».