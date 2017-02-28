У команді Формули 1 Sauber з'явилась нова гонщиця

Учасниця чемпіонату GP3 Татьяна Кальдерон стала пілотом із розвитку команди Формули-1 Sauber, повідомляє Motorsport.

Колумбійська гонщиця головним чином буде зосереджена на роботі із симулятором на базі Sauber у Хінвілі, а також відвідуватиме Гран Прі разом з основними пілотами швейцарської стайні Паскалем Верляйном та Маркусом Ерікссоном.

Поки що не ясно, чи отримає Кальдерон шанс випробувати нове шасі Sauber C36 цього року, але, принаймні, вона матиме право взяти участь в обов’язкових молодіжних тестах – згідно з правилами, кожна команда Формули 1 має виділити два дні на рік для роботи з молодими гонщиками.

Якщо Татьяна дійсно опиниться у кокпіті C36, вона стане першою жінкою, яка керувала болідом Ф1 з того моменту, як Сьюзі Вольфф взяла участь у першій вільній практиці Гран Прі Великої Британії 2015 року за кермом Williams.

Читайте такожФормула-1. Бразильський пілот Наср принесе "Зауберу" 15 мільйонів євро«Ми дуже раді вітати Татьяну у складі сім’ї Sauber, - оголосила керівник команди Моніша Кальтенборн. – У нас є усі можливості й засоби, щоб забезпечити їй професійний фундамент, на базі якого вона зможе далі розвивати свої знання й навички у перегонах. Я переконана, що вона дізнається багато корисного для її майбутньої кар’єри».

Паралельно Кальдерон продовжить свої виступи у серії GP3, де проведе другий сезон. Минулого року колумбійка двічі фінішувала у заліковій десятці.

До цього гонщиця провела три сезони у європейській Формулі 3, де лідирувала під дощем у Спа у 2015 році, а також посіла друге місце у серії MRF Challenge 2015-16 рр.

«У Sauber побачили, що у мене є потенціал, вони знають, що я працьовита й віддана справі, - розповіла Кальдерон у інтерв’ю Motorosport.com. – Я дуже вдячна за цю можливість і хочу подякувати Моніші та всій команді, що відчинили мені ці двері. Я готова працювати й вчитися стільки, скільки зможу. Звичайно, пілотувати болід Ф1 є моєю мрією, тому я хочу переконатися, що буду готова, якщо такий шанс з’явиться. Ця можливість надає таку надію».

Як повідомляв УНІАН, сезон-2017 у Формулі-1 розпочнеться в березні. Наразі в Барселоні йдуть перші тести нового чемпіонату.