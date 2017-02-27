Командам Формули-1 дозволили розміщувати відео з тестів у соцмережах (відео)

Командам Формули 1 було дозволено знімати і завантажувати короткі відеоролики на своїх соціальних медіа-каналах протягом першого тижня тестів у Барселоні, повідомляє Motorsport.

Раніше власник комерційних прав застосовував жорсткі обмеження на трансляцію будь-якого відео з траси під час тестів Ф1.

Але Ф1 вступає в нову еру разом із новим власником - американською компанією Liberty Media, яка прагне використовувати цифрові і соціальні медіа. Тому команди зв'язалися з власником комерційних прав і отримали дозвіл на зйомки короткого відео для використання на власних каналах соціальних медіа. В даний час ослаблення обмежень застосовується тільки протягом першого тижня тестування, яке триватиме з понеділка по четвер. Проте, вважається, що подальше спілкування із приводу чітких вимог до відео контенту триватиме у найближчому майбутньому.

Читайте такожНові власники Формули-1 бажають обмежити бюджети командЛьюіс Хемілтон сьогодні заявив, що він сподівається, що новий власник Ф1 Liberty Media послабить правила по використанню соціальних медіа для гонщиків й під час Гран-Прі.

Триразовий чемпіон завжди був прихильником використання соціальних медіа, і вже поширив інформацію, що в понеділок вестиме трансляцію у Twitter.

Команди вже завантажили серію відеороликів на Twitter протягом першого дня тестів, показуючи боліди, які залишають бокси, механіків, які практикують піт-стопи, та гонщиків, які дають короткі інтерв'ю.