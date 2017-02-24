McLaren представила болід команди Формули-1 2017 року

Команда McLaren у п'ятницю презентувала свій болід Формули 1 для сезону 2017 року MCL32 і, нарешті, підтвердила перехід до помаранчевої лівреї, повідомляє Motorsport.

Боліди команди з 1980 року мали префікс "MP4" у своїх назвах.

Новий McLaren буде першим після прощання з багаторічним босом команди Роном Деннісом, якого замінив виконавчий директор Зак Браун, коли став до стерна британської стайні.

Після декількох тижнів спекуляцій, сьогоднішня презентація стала підтвердженням того, що цього сезону McLaren отримає ребрендинг та буде працювати у знакових помаранчевих кольорах.

Читайте такожГенеральний директор команди Формули-1 McLaren залишив свою посаду Колектив із Вокінгу вже використовував помаранчеві лівреї під час передсезонних тестів у 1997, 1998 і 2006 роках, хоча у повністю помаранчевих лівреях у Формулі 1 був вдягнений тільки з 1968 по 1971 роки.

McLaren вступає у третій сезон свого партнерства з Honda з надією зробити значний крок уперед після двох невтішних років.

Результати команди покращилися у 2016 році у порівнянні з попереднім роком, коли вона набрала всього 27 очок, але все ще була неспроможна конкурувати з лідерами і закінчила сезон на шостому місці.

Новий двигун Honda має переглянуту архітектуру цього року, а японський виробник почав розробку двигуна з нуля, що знову дозволено у Формулу 1 із 2017 року.

McLaren зберіг іспанського гонщика Фернандо Алонсо. Дворазовий чемпіон буде партнером бельгійського новачка Стоффеля Вандорна, який замінив Дженсона Баттона.

Британець закінчив свою кар'єру Ф1 наприкінці 2016 року, хоча все ще має контракт із McLaren на наступний рік.

Вандорн, чемпіон GP2 2015 року, вже набрав одне очко у Формулі 1, коли замінив Алонсо на минулорічному Гран Прі Бахрейну, який іспанець пропустив після аварії в Австралії.