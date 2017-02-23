Mercedes офіційно представила болід Формули-1 для сезону-2017

Чемпіонський колектив Формули-1 минулого 2016 року презентував машину, побудовану за правилами нового технічного регламенту, який набуває чинності у 2017 році, повідомляє Motorsport.

Презентація Mercedes пройшла на трасі Сільверстоун. Команда провела так названий знімальний день, коли гонщики мали можливість проїхати по треку, але з обмеженою швидкістю та кілометражем.

Читайте такожЕкс-керівник команди Mersedes F1 Браун став спортивним директором Формули-1Ще напередодні команда Mercedes показала витончену форму носа, який був позбавлений "відростку". Виявилося, що серед усіх вже представлених болідів це перший варіант, який не відповідає тенденціям.

У 2017 році за команду виступатимуть Льюіс Хемілтон та Валттері Боттас. Нагадаємо, що чинний чемпіон світу Ніко Росберг вирішив завершити кар'єру, після чого його місце зайняв фін, який перейшов із Williams.

Як повідомляв УНІАН, перші тести в Барселоні розпочинаються вже 27 лютого, а до цього часу всі команди мають представити свої боліди.