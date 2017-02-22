Пілот Формули-1 Ріккардо показав шолом на новий сезон

Гонщик Red Bull опублікував розфарбування свого шолома на сезон Формули 1 сезону 2017 року, повідомляє Motorsport.

Розфарбування трохи посвітлішало: вгорі та внизу домінує білий колір. Втім, знайшлося місце і для темного фону, на якому розміщено червоні написи Red Bull.

Читайте такожАвстралієць Ріккардо визнаний найкращим гонщиком року за версією AutosportНагадаємо, що у 2017 році напарником Даніеля Ріккардо, як і впродовж більшої частини минулого сезону, буде Макс Ферстаппен.

В сезоні-2016 Ріккардо посів 3-є місце у підсумковій таблиці чемпіонату, ставши кращим з пілотів, які не представляли Mersedes. Авсралієць набрав 256 очок, в той час як чемпіон свыту Ніко Росберг - 385, а його головний суперник Льюїс Хемілтон - 380.

Сезон-2017 стартує у березні.