Резервний пілот Ferrari підтвердив відхід з команди "Формули-1"

Колишній гонщик Toro Rosso Жан-Ерік Вернь повідомив, що з 2017 року не є резервним пілотом Скудерії, повідомляє Motorsport.

«З самого початку [співпраці з Ferrari] було ясно, що я не зможу бути їх резервним гонщиком в цьому сезоні, – сказав французький пілот в інтерв'ю Motorsport.com. – Раніше Я часто спілкуюся з Ferrari, у мене збереглися хороші стосунки, але я вже не буду приїжджати на Гран Прі і виконувати ту роль, яка у мене була раніше».

При цьому Вернь в черговий раз висловив бажання дебютувати в марафоні «24 години Ле-Мана»: «Ми все ще працюємо в цьому напрямку, і я сам думаю про це набагато більше. У мене є кілька варіантів, але поки я не можу говорити про подробиці. Було б дуже цікаво зробити це в 2017 році».

Вернь почав серйозно займатися кар'єрою у Формулі Е – колишній пілот Ф1 не тільки виступає в складі Techeetah, але і взяв на себе більш широкі управлінські завдання в китайському колективі.

За неофіційною інформацією, Жан-Ерік є співвласником Techeetah і брав активну участь у спорудженні колективу на базі Team Aguri