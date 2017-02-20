Вольфф та Лауда продовжили контракти з Mercedes до 2020-го

Керівник команди Формули 1 Mercedes Тото Вольфф та невиконавчий голова команди Нікі Лауда підписали нові контракти, які діятимуть до 2020 року, повідомляє Motorsport.

Дотепер Вольфф та Лауда мали контракти на 2017 рік, але концерн Mercedes вирішив продовжити угоди з австрійцями на тлі успіхів останніх років. Крім того, важливими є перемовини, які почала команда з новим власником Liberty Media щодо подальшого розвитку Ф1, і тим самим Вольфф та Лауда отримали карт-бланш представляти штутгартського виробника на цих перемовинах.

Крім того, Вольфф зберігає 30 % акцій в команді, в той час як Лауда теж має свою частку в 10%, хоча останній приєднався до проекту в Бреклі в 2012 році, а Тото перейшов із Williams у лютому 2013.

Читайте такожЕкс-керівник команди Mersedes F1 Браун став спортивним директором Формули-1Для команди цей крок здається дуже важливим, адже все це відбувається на фоні підписання контракту з новим гонщиком Валттері Боттасом, який замінив Ніко Росберга, і за впровадження нового регламенту. Крім того, слід згадати, що в команді йде заміна технічного директора: Падді Лоу відправлений в оплачувану відпуску, а Джеймс Еллісон скоро має приступити до його обов’язків.

В цей же час, очікування від діючих чемпіонів ніхто не змінить – тільки боротьба за перемоги та титули.

Так голова і головний виконавчий директор компанії Daimler Дітер Цетше сказав: «У 2013 році ми реструктурували управління командою з чіткою метою поліпшення нашої роботи. З тих пір результати перевершили наші очікування. Ключовим фактором цього успіху є поєднання підприємницьких навичок Тото і досвіду Ніки. Продовження їх контрактів дає нашій програмі важливу спадкоємність на наступні чотири роки".

Команда Mercedes збирається презентувати свій болід Ф1 2017 року F1 у Сільверстоуні цього четверга.