Williams першою з команд Формули-1 показала болід 2017 року

Команда Формули-1 Williams першою в новому сезоні показала болід зразка 2017 року, повідомляє Motorsport.

Болід команди FW40, названий на честь 40-ї річниці виступів команди у Формулі 1, представили найпершим серед всіх учасників чемпіонату.

Читайте такожВиконавчий директор команди "Формули-1" Mercedes пішов у відставкуПерші натяки на те, як виглядатимуть боліди, були зроблені ще на торішніх тестах Pirelli, а команда Manor, яка не знайшла нового власника та пішла з Ф1, представила зменшену модель для роботи в аеродинамічній трубі. Проте, Williams першою представила повноцінні фотографії нової машини.

Заднє антикрило виявилося схожим на варіант Ferrari, який Скудерія використовувала на тестах Pirelli.

Форма носу нового боліду дещо схожа на варіант команди, який вона використовувала у 2015-2016 роках.

За команду виступатимуть Феліпе Масса, який відмовився від завершення кар'єри після того, як Валттері Боттас пішов на вільне місце в Mercedes, а також новачок Ленс Стролл.