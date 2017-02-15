У Renault поставили амбітні завдання на новий сезон "Формули-1"

Керуючий директор Renault F1 Сіріль Абітбуль очікує, що в цьому сезоні його команда доб'ється прогресу, незважаючи на зміни в технічному регламенті, повідомляє Motorsport.

Абітбуль розповів, що фінансування команди з Енстоуна поки відчутно поступається бюджету трьох лідерів – Mercedes, Red Bull і Ferrari. Однак він вважає, що Renault здатна випередити більшу частину суперників з середини пелотона.

«Я не збираюся заперечувати факту, що є різниця у фінансуванні між трьома топ-командами і нами, – сказав Абітбуль, відповідаючи на питання про наявність бюджету у Renault на розвиток по ходу сезону. – Наша команда насправді знаходиться в середині. У нас буде краще фінансування, ніж у всіх інших, за винятком трьох топ-команд, хоча з McLaren залишається деяка невідомість: для мене незрозуміло, як працює її комерційна система. Ми зможемо брати участь в гонці проти Williams, проти Force India, проти Toro Rosso, так що мета для мене ясна – бути на рівні з цими командами і обігнати їх по ходу сезону. Думаю, в першій частині сезону у нас і досі, попри нові правила, буде гандикап, враховуючи рівень, з якого ми починаємо. Але я чекаю, що темп розвитку нашого виявиться краще, ніж у цих команд. Коли справа дійде до великих команд, то наш план і вся п'ятирічна стратегія полягають у тому, щоб знайти можливості, які дозволять нам залучити додаткове фінансування і націлюватися на боротьбу з лідерами в найближчому майбутньому».

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«Це безумовно стало особистим і індивідуальним розчаруванням, – зауважив Абітбуль. – Частиною того, що я зробив для Renault, коли ми оцінювали можливість повернення команди, було визначення структури управління, і Фред був її дуже значущою складовою. Я дуже сильно розчарований, бо не зміг зробити так, щоб це працювало. Коли стало очевидно, що ми не можемо цього добитися, найкраще прийняти рішення і рухатися далі. Але у нас є міцність, ми сильні і володіємо величезним досвідом. Структура управління в Вірі була переглянута, Энстоуне у нас є сильна структура управління на місці, що включає всіх людей, яких ми найняли і продовжимо наймати. Крім розчарування, я також відчуваю деякий самотність – тому що було добре мати напарника, щоб розділити біль, розділити труднощі. Але я не один. Жером [Столл] дуже активно залучений до справи як керівник, і я відчуваю, що команда дуже сильна. Ми не дурні. Ми ознайомилися з деякими коментарями, які були зроблені по ходу сезону про те, що наша структура зовні виглядає надто складною. Але чесно кажучи, я продовжую вважати, що вона не була складною у порівнянні з іншими системами. Тим не менш, ми прийняли рішення зробити її простіше, і подивимося, як це спрацює».

Як повідомляв УНІАН, в минулому сезоні французька команда фінішувала дев'ятою у таблиці Кубку конструкторів з 11-ти команд, випередивши тільки Sauber і Manor.