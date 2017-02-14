Над Формулою-1 нависла загроза величезного штрафу від Єврокомісії

Депутат Європарламенту від Великобританії Аннелізе Доддс закликала до розслідування обставин придбання акцій Формули 1 американською корпорацією Liberty Media, повідомляє Motorsport з посиланням на The Times.

Доддс внесла відповідні поправки в останню версію доповіді, що підводить підсумки роботи Єврокомісії у сфері контролю за дотриманням антимонопольного законодавства.

У січні Liberty придбала 100% акцій материнської компанії Ф1 Delta Topco, отримавши схвалення FIA на проведення операції. При цьому сама федерація отримала чималий прибуток від продажу прав на Ф1, оскільки їй належав 1% акцій Delta Topco, придбаний FIA у 2013 році за 458 тисяч доларів. Після викупу Liberty акцій Delta Topco, федерація виручила близько 80 мільйонів доларів за свій пакет цінних паперів.

На думку Доддс, ситуація, коли FIA схвалила операцію, в той час, як сама отримала прибуток від її проведення, є прямим порушенням угоди між FIA і ЄС про недопущення конфлікту інтересів, укладеного в 2001 році.

Крім того, депутат закликала розібратися з несправедливим розподілом призових у серії – з 2013 року в Ф1 існує система комерційних угод, укладених FOM окремо з кожною командою.

Читайте такожНові власники Формули-1 хочуть більше гонок в сезоні і нічний етап в Лас-ВегасіДля Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, Williams в них прописані бонуси за історичну значимість, в результаті чого ці колективи отримують значно більше грошей, ніж інші команди. Також їх представники входять в Стратегічну групу, яка впливає на прийняття основних рішень у Ф1.

Поправки, внесені Доддс, були схвалені Комітетом Європарламенту з економічних та монетарних справ, і тепер питання про необхідність розслідування обставин угоди між Liberty та Ф1 буде винесено на голосування. У випадку початку розслідування Єврокомісією Формулі 1 може загрожувати штраф за порушення антимонопольного законодавства в розмірі 135 мільйонів фунтів (10% від обороту серії).

У вересні 2015-го представники Sauber і Force India подали позов в антимонопольний комітет Єврокомісії, звинувативши топ-команди в картельній змові з керівництвом Ф1, незаконно надали їм привілейовані умови в питанні розподілу призових.

У минулому Доддс вже не раз звертала увагу на можливу невідповідність Формули 1 законам ЄС, в тому числі і критикувала підготовлювану операцію з продажу прав Ф1 компанії Liberty Media, а також на систему розподілу призових в серії. Її інтерес до Ф1 пов'язаний з тим, що бази декількох команд розташовані в її виборчому окрузі на південно-сході Англії.

Як повідомляв УНІАН, у січні Liberty Media оголосила про завершення угоди з придбання "Формули-1".