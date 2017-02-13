Український ралійний екіпаж замкнув 20-ку найсильніших етапу чемпіонату світу в Швеції

У Карлстаді (Швеція) відбувся другий етап Чемпіонату світу з ралі-2017, де екіпаж української Eurolamp World Rally Team зайняв 20-е місце, повідомляє офіційний сайт команди.

Український екіпаж проїхав всю дистанцію з загальним результатом 2 години 53 хвилини 14,1 секунди, відставши від переможця на 17 хвилин 10,5 секунди.

Переможцем гонки став екіпаж фінського гонщика Ярі Латвала з результатом 2 години 36 хвилин 03,6 секунди. Друге місце у Отта Тянака з Естонії (29,2 секунди відставання), третє - у Себастьяна Ожье з Франції (59,5 секунди відставання).

Традиційна глядацька параллелька на іподромі у Карлстад відкрила другий етап Чемпіонату світу з ралі, Ралі Швеції. Після декількох тренувань напередодні старту сезону, а також ранкового шейкдауна, перша швидкісна ділянка, Super Special Stage Karlstad, стала першим по-справжньому бойовим випробуванням для нового складу екіпажу Eurolamp World Rally Team. Волею організаторів, спаринг-партнером Валерія Горбаня і Сергія Ларенса на дистанції суперспешиала був їхній суперник по WRC Trophy — екіпаж Лоренцо Бертеллі і Сімоне Скатолина. Дуель закінчилася на користь італійців, які випередили україно-естонський дует всього на одну десяту секунди. При цьому, на шейкдаун по ходу своєї кращої спроби Горбань перевершив кращий результат Бертеллі майже на чотири секунди.

По ходу п'ятничних швидкісних ділянок екіпаж Eurolamp WRT тримався в районі другого десятка. Свій кращий результат дня він показав на 16-кілометровому СУ8, який завершував програму першого повноцінного дня гонки. На цій спецдільниці Валерій і Сергій були 16-ми. А в проміжному протоколі гонки українсько-естонська пара піднялася на 19-ту сходинку.

На заключній швидкісній ділянці суботи відбувся, мабуть, вирішальний момент Ралі Швеції. В абсолютно простій ситуації лідер гонки Тьєррі Невілль пошкодив свій автомобіль і вибув з боротьби. А між тим, на цій швидкісній ділянці стався дуже приємний для українських вболівальників момент. Екіпаж Eurolamp World Rally Team показав свій найкращий результат у нинішній гонці. У протоколі СУ15 україно-естонський дует посів 11-й рядок. Що можна розглядати як логічне завершення дня, по ходу якого Валерій Горбань і Сергій Ларенс незмінно нарощували темп.

Під час другого проїзду і СУ Hagfors, і СУ Vargåsen вони виграли самі у себе за 12 секунд. Без поліпшення залишився тільки час відкривавшої день швидкісної ділянки Knon, на якій у екіпажу стався невеликий розворот. На жаль, проїхати цей СУ повторно не вдалося — організатори скасували його з міркувань безпеки, тому що вранці учасники розвивали на ньому занадто більші середні швидкості, що перевищують рекомендовані 130 км/ч.

У неділю Валерій Горбань і Сергій Ларенс без проблем подолали три заключних швидкісних ділянки Ралі Швеції і оформили перший фініш нового екіпажу Eurolamp WRT. По ходу двох проїздів по дистанції 21-кілометрової ділянки швидкісного Likenäs Горбань і Ларенс показали 17-й та 22-й результати. На заключному відрізку гонки, 16-кілометровому Power Stage, вони були 19-мі. У підсумку, україно-естонський дует зберіг за собою 20-й рядок підсумкового протоколу другого етапу Чемпіонату світу з ралі.

«Команда спрацювала на відмінно! Екіпаж... Думаю, на три з плюсом. Пару балів не добрали обопільно — і пілот, і штурман. Але ми знаємо, над чим працювати. В цілому ж, відмінна зимова гонка вийшла. Приємне снігове покриття. Чудовий початок сезону!» — підвів підсумки Ралі Швеції Валерій Горбань.

Сергій Ларенс також залишився задоволений перегонами: «Не можу приховати своїх позитивних емоцій. Мені все дуже сподобалося. І головне — і вся команда, і техніка відпрацювали без найменших збоїв, гранично надійно і злагоджено. Я дуже задоволений стартом сезону!»

Наступний старт Eurolamp World Rally Team запланований на Ралі Мексики. Третій етап Чемпіонату світу пройде з 9 по 12 березня.