Пілот "Формули-1" Феттель розбив машину на тестах в Фіорано

Пілот команди Формули-1 Ferrari Себастьян Феттель розбив сьогодні свою машину на тестах в Фіорано, повідомляє Motorsport.

Гонщик італійської команди Ferrari проводив сьогодні перший день дощових тестів Pirelli, які спрямовані на вдосконалення дощової гуми постачальника шин для Формули 1.

Дводенні тести відбуваються на трасі Фіорано, де команда з Маранелло надала міланським шинникам перехідне шасі «мул», створене на базі боліду SF15-T.

Себастьян Феттель мав відпрацювати сьогоднішній день та передати машину Антоніо Джовінацці, який збирається сісти за кермо в п’ятницю.

Але враховуючи, що сьогодні лише перша поява німця в боліді Формули 1, поки не зрозуміло, чи виконає Себастьян намічену програму і чи не доведеться коригувати завтрашню програму третього пілота Маранелло, тим самим відсторонивши його від керування болідом Ferrari.