Українська команда Eurolamp World Rally Team розпочне новий сезон на Ралі Швеції

Українська команда Eurolamp World Rally Team почне свої виступи в Чемпіонаті світу з ралі 2017 року на Ралі Швеції, повідомляється на офіційному сайті команди.

Поки учасники світової першості боролися на спецдільницях в Монте-Карло і підбивали перші підсумки, український колектив готувався до свого першого бойового старту в новому сезоні, в тому числі — на тренувальних трасах. Після різдвяного тренування у Рованіємі, команда ще раз відвідала Snow Rally Rings в останні вихідні січня. А безпосередньо перед виїздом у Швецію було проведено ще одне тренування в Естонії.

Таким чином, екіпаж, а також бригада інженерів і механіків постаралися зробити все від них залежне, щоб підійти до шведського етапу з максимальною впевненістю у своїх силах. Невпевненість напередодні Ралі Швеції викликає хіба що погода, яку відзначили і пілот, і штурман екіпажу Eurolamp WRT, описуючи свої очікування від майбутньої гонки, і виділяючи в них як плюси, так і можливі мінуси.

«Позитивні очікування напередодні Ралі Швеції пов'язані з передчуттям снігу. Снігова гонка — це велика рідкість для Чемпіонату світу, і особливо для нашої команди. А ми дуже любимо сніг. І виконали багато роботи, доклали максимум зусиль, щоб і автомобіль, і екіпаж були готові до гонки, і щоб ми отримали від неї максимальне задоволення, — розповів Валерій Горбань, пілот Eurolamp WRT. - Що ж до можливих негативних сторін гонки, то головне побоювання викликає непередбачуваність погоди, яка може все зіпсувати. Щоб зрозуміти, про що мова — досить згадати минулий рік, коли через відлигу гонку взагалі ледь не скасували. Ну, і, звичайно, не можна забувати, що у нас новий екіпаж. Проблем з цим не буде, але, тим не менш, над злагодженістю екіпажу ще потрібно працювати...»

Сергій Ларенс, штурман Eurolamp WRT, озвучив дуже схоже зі своїм пілотом думку: «До позитивним очікуванням, без сумніву, відношу те, що гонки на такому високому рівні — це захоплююче і цікаво. Можна сказати, що це певний виклик. Насамперед для мене. Плюс, це буде моя перша гонка в складі команди Eurolamp WRT, що не менш хвилююче і приємно. Ну, а побоювання, в першу чергу, пов'язані з нестійкою погодою і можливою відсутністю достатньої кількості снігу. Крім того, Валерій для мене — новий складний пілот. З часу нашого минулого загальної Португалії багато що змінилося — і машина, і швидкості. Знадобиться деякий час на те, щоб відчути, пропустити через себе всі нюанси і особливості бачення дороги пілотом. Сподіваюся нас обійдуть стороною технічні неполадки, і ми зможемо показати хорошу швидкість!»

Ралі Швеції пройде з 9 по 12 лютого