Генеральний директор команди Формули-1 McLaren залишив свою посаду

Генеральний директор команди Формули-1 MсLaren Йос Капіто залишив свою посаду, повідомляє Motorsport.

Свого часу Капіто залишив Volkwagen задля McLaren, де працював разом зі спортивним директором Еріком Бульє та Джонатаном Нілом. Уперше у якості генерального директора Йост провів Гран прі Італії. Його регулярно бачили у гаражі команди. Тим не менше, майбутнє Капіто опинилось під сумнівом, коли у грудні минулого року звільнили Ронна Денніса, який і підписав контракт із Йостом у січні.

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Представник McLaren розповів Motorsport.com: «Йост Капіто долучився до McLaren після чотирьох років у VW Motorsport із бажанням допомогти команді повернутися у лідери. Він мав намір відродити команду, аби боліди McLaren у Ф1 знову стали конкурентоспроможними і допомогли у найближчі роки виграти чемпіонат. На жаль, ми не змогли знайти спільну мову із Йостом відносно шляху досягнення цієї мети. Зрештою, ми домовились, що він піде з McLaren Racing і шукатиме інші можливості. Ми бажаємо йому успіхів у нових починаннях».

Як повідомляв УНІАН, сезон-2016 McLaren завершив рівно в середині турнірної таблиці - на 6-му місці в Кубку конструкторів, набравши 76 балів.