У Формулі-1 може з'явитися Гран-прі Фінляндії - ЗМІ

У столиці Фінляндії Гельсінкі повним ходом йде будівництво нової траси, повідомляє Sport-Arena з посиланням на Ilta Sanomat.

Починаючи з 2018 року на ній будуть проходити гонки MotoGP — відповідна угода вже підписана. Однак у найближчому майбутньому фіни спробують потрапити в календар Формули-1.

Читайте такожУ Баку стартував перший в історії Азербайджану етап "Формули-1"Про це заявив президент Федерації автоспорту Фінляндії Юхані Пакарі: «Природно, ми будемо серйозно оцінювати можливість появи Гран-прі Фінляндії в Формулі-1», — зазначив Пакари.

Протягом багатьох років фінські пілоти успішно виступають у Формулі-1 і навіть стають чемпіонами світу (Кеке Росберг, Міка Хаккінен і Кімі Райкконен). Незважаючи на це, своєю гонки Формули-1 у фінів немає.