McLaren перервала 36-річну традицію назви машин Ф1

McLaren в своєму твіттері оголосила про зміну з 2017 року найменувань своїх машин, повідомляє Motorsport.

«2017-й присвячений змінам, і ім'я нашої машини теж стане іншим. Пані та панове, зустрічайте McLaren-Honda MCL32», – йдеться в повідомленні.

Дебютною гонкою команди Брюса МакЛарена у чемпіонаті Формули-1 став Гран Прі Монако 1966 року – сам новозеландець вивів на старт модель M2B. Аж до 1981 року нумерація послідовно зростала – до М30 включно.

Читайте такожMcLaren повернеться до помаранчевого кольору боліда Ф1 в 2017 роціПісля того, як посаду керівника зайняв Рон Денніс, індекс змінили. З 1981-го машини називали МР4 (Marlboro Project 4), МР4/1, МР4/2 і так далі.

У 2001-му відбулося ще одне невелике стилістичне редагування: за шасі МР4/15 послідувало МР4-16. Після чого цифри збільшувалися далі. У минулому сезоні Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон і Стоффель Вандорн виступали на McLaren MP4-31.

Восени 2016 року Рон Денніс був звільнений з усіх посад в компанії McLaren, його місце зайняв Зак Браун. Крім зміни індексу, команда готується змінити і фірмові кольори – багато що вказує на повернення до класичного помаранчевого з 1960-х.