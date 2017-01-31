Гонщик Формули Олів'є Паніс перейшов в WTCC

Син колишнього гонщика Ф1, а нині ТВ-коментатора Олів'є Паніса перейде з «формул» в турінг, повідомляє Motorsport.

Команда WTCC Zengo Motorsport підтвердила, що за неї у новому сезоні буде виступати 22-річний Орельєн Паніс.

У минулому сезоні французький пілот виграв дві гонки і посів підсумкове п'яте місце в чемпіонаті Формули V8 3.5. Дотепер він виступав переважно в молодших «формульних» серіях, а також в льодових перегонах Andros Trophy.

«Я дуже радий переходу в WTCC, – сказав Паніс. – Це дуже сильний міжнародний чемпіонат, і це крок вперед у моїй кар'єрі. У серії виступає багато досвідчених і успішних гонщиків. Так що мене чекає важкий і цікавий виклик. З першого дня мені потрібно засукати рукави».

Француз додав: «Сподіваюся, татові буде що сказати про мене доброго під час трансляцій WTCC на Eurosport France!»

Zengo Motorsport буде виступати на машинах Honda Civic. Паніс став першим не угорським гонщиком в історії команди. Ім'я його напарника поки невідомо. У минулому сезоні за Zengo Motorsport виступали Ференц Фіца і Даніель Надь.