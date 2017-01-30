Керівник Mercedes F-1 Вольфф готовий продовжити контракт з командою

Керівник Mercedes Motorsport Тото Вольфф підтвердив готовність продовжити свій контракт з командою, який закінчується в цьому році, повідомляє F-1 News з посиланням на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Читайте також"Формула-1": Боттас став пілотом MersedesЗокрема, Вольфф зазначив: «Ми бездоганно розуміємося з Радою директорів, я радий кожен день вчитися чомусь новому у наших співробітників. Мені подобається ця робота. Можна виходити з того, що ще якийсь час я проведу на цій посаді».

Тото Вольфф очолює спортивне відділення Mercedes з 2013 року, змінивши на цій посаді Норберта Хауга.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні-2017 пілоти Mercedes зробили переможний дубль - Ніко Росберг і Льюїс Хемілтон зайняли 1-2 місця в підсумковій таблиці сезону. Сама команда, зрозуміло, виграла Кубок конструкторів з величезним відривом від конкурентів.