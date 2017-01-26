Екклстоун хоче створити альтернативну серію "Формулі-1" в 2019-му році

Екс-генеральний промоутер і керуючий директор «Формули-1» Берні Екклстоун планує створити нову серію автоперегонів у 2019 році, повідомляє журналіст «Бі-бі-сі» Ендрю Бенсон у своєму Twitter.

«За даними достовірних джерел Екклстоун буде боротися проти Liberty Media за допомогою серії, яка відколеться з 2019 року», — написав Бенсон.

Читайте такожLiberty Media оголосила про завершення угоди з купівлі Formula 1Екклстоун в даний час є президентом FOM (Formula One Management) і FOA (Formula 1 Administration). Також володіє часткою компанії «Альфа Према», материнської компанії групи компаній "Формула-1". По суті, до 23 січня 2017 року він був керівником Формули-1 в цілому

Спочатку Екклстоун брав участь у змаганнях в якості гонщика (Екклстоун брав участь у двох Гран-прі в сезоні 1958 року, але жодного разу не пройшов кваліфікацію), а потім в якості менеджера Стюарта Льюїса-Еванса і Йохена Ріндта. У 1972-му році придбав команду «Бребем», якою керував протягом 15 років. В якості власника команди став членом Асоціації конструкторів Формули-1. Його контроль над гонками (який почався з того, що в кінці 1970-х років він вперше продав телевізійні права) був переважно фінансовим, але у відповідності з Договором Згоди Екклстоун і його компанії також займалися управлінням, організацією та логістикою кожного гран-прі Формули-1.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Екклстоун залишив посаду президента групи компаній Formula 1 за рішенням нового керівництва гоночної серії компанії Liberty Media.