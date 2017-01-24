Екс-керівник команди Mersedes F1 Браун став спортивним директором Формули-1

Екс-керівник команди Mersedes F1 Рос Браун став спортивним директором Формули-1, повідомляє Motorsport.

Призначення сьогодні підтвердив новий генеральний директор Формули 1 Чейз Кері, який перебрав керівництво спортом з рук Берні Екклстоуна. Також Кері підтвердив, що аналогічну посаду, але з комерційних питань, зайняв Шон Бретчес.

Під час придбання Браун був радником Liberty, а після його завершення отримав постійну ключову посаду.

“Фантастично повернутись до світу Формули 1, - сказав Браун.- Мені подобалось бути консультантом в Liberty Media в останні місяці та я радий продовжити роботу з Чейзом, Шоном та іншими для допомоги еволюції спорту. Ми маємо майже безпрецедентну можливість працювати разом з командами та промоутерами для того, щоб зробити Формулу 1 кращою для них та, звичайно, вболівальників”.

Читайте такожLiberty Media оголосила про завершення угоди з купівлі Formula 1

Кері додав: “Я із радістю вітаю Росса з поверненням до Формули 1. За 40 років, які він у ній провів, він творив магію з будь-якою командою, де працював, завдяки своїм фундаментальним знанням техніки, досвіду та зв’язкам. І я вже отримав чимало від його порад та знань. Я також радий, що до Формули 1 приєднається Шон. Він був одним з рушіїв перетворення ESPN на одну з провідних спортивних медіа-франшиз у світі. Його знання щодо маркетингу, цифрових медіа та дистрибуції стануть безцінними в розбудові Формули 1. Я чекаю початку роботи з Шоном та Россом, так само, як і з чинними керівниками, в тому числі з фінансовим директором Данканом Лловархом, Сашею Вудвардом Хіллом, нашою Радою Директорів, FIA, Берні та Liberty. Разом ми хочемо зробити Формулу 1 найкращою для промоутерів, команд та глядачів”.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Берні Екклстоуна звільнили з посади голови Формули-1