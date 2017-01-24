Liberty Media оголосила про завершення угоди з купівлі Formula 1

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті компанії, передає РБК.

Новим головою Formula 1, як зазначається в повідомленні Liberty Media, призначено Чейза Кері, колишній керівник групи компаній Берні Екклстоун став її почесним головою.

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«Ми дуже раді, що завершили операцію з придбання Formula 1 і що Чейз буде вести цей бізнес в якості генерального директора», — заявив президент і виконавчий директор Liberty Media Грег Маффей.

Він також зазначив, що в даний момент існує величезна можливість для зростання цього виду спорту. «І ми абсолютно впевнені в тому, що Чейз з його здібностями та досвідом є правильною людиною для досягнення цієї мети», — уклав Маффей.

Liberty Media придбала у фонду CVC Capital Partners 18,7% акцій Formula 1 у вересні минулого року. Їх вартість становила $746 млн. Тоді компанія отримала право викупу 100% акцій Formula 1. Їх Liberty Media оцінювала в $8 млрд (разом з боргом гоночної серії в $4,1 млрд).

Цю угоду Міжнародна автомобільна федерація (FIA) схвалила 19 січня.

Раніше УНІАН повідомляв, що Берні Екклстоуна звільнили з посади президента групи компаній Formula 1.