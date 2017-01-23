Берні Екклстоуна звільнили з посади голови Формули-1

Про це він сам розповів німецькому виданню Auto motor und sport, передає РБК.

«Мене сьогодні звільнили з посади. Я просто йду. Я більше не керую компанією. Це офіційно», — заявив він.

Екклстоун повідомив, що його посаду обійняв колишній голова Formula One Group Чейз Кері. Екклстоуну запропонували зайняти посаду почесного голови компанії.

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«Це американський термін, свого роду почесний президент. Я прийняв цю пропозицію, не знаючи, що означає [ця посада]», — додав він.

Financial Times з посиланням на джерела раніше вдень писала, що Екклстоун збирається залишити свою посаду. Однак співрозмовники газети повідомляли, що остаточне рішення з цього приводу ще не прийнято.

Видання повідомляло, що при Кері Formula 1 планує повернути комерційний інтерес до цього виду спорту, включаючи продаж прав на найменування та організацію додаткових заходів при проведенні 21 Гран-прі.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2016 року після придбання Формули-1 компанією Liberty Media, Берні Екклстоун заявив, що залишиться керівником гоночної ще кілька років.