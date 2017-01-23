Виробники шин побоюються різкого зменшення кількості обгонів у новому сезоні Формули-1

Напередодні сезону-2017, в якому у дію вступає новий технічний регламент, Pirelli внесла зміни у конструкцію шин й тепер гума має зношуватися повільніше, а гонщики завдяки цьому, як передбачається, жорсткіше атакуватимуть трасу. У той же час існують побоювання, що новий регламент на аеродинаміку негативно позначиться на кількості обгонів, повідомляє Motorsport.

Бос автоспортивного підрозділу Pirelli Пол Хембері побоюється, що у 2017 році гонки можуть стати менш цікавими, і підкреслює, що усі зусилля шинників у цьому випадку ніяк не зможуть допомогти поліпшити ситуацію.

Відповідаючи на питання, чи здається йому, що новий регламент на аеродинаміку обіцяє дуже цікавий сезон, Хембері сказав: «Гадаю, гонщикам усе сподобається. Машини, які здатні їхати на такій швидкості, змусять гонщиків відчути себе не у своїй тарілці - у хорошому сенсі. З фізичної точки зору перед пілотами стоятимуть такі завдання, яких вже не було давно. Але на кількість обгонів впливають відносні швидкості машин. Шанс на обгін є, якщо дві машини приблизно рівні за швидкістю. В іншому випадку ми ризикуємо побачити процесію на трасі».

Гонщики і FIA просили Pirelli зробити шини з низьким рівнем зносу, що суперечить філософії, взятій на озброєння у попередні роки. Хембері із подивом сприйняв зміну шинної політики FIA.

Читайте такожХемільтон та Росберг вперше протестують нові шини Pirelli наступного тижняВідповідаючи на питання, чи можна провести паралелі між першими сезонами Pirelli у Ф1 - у 2012-му, нагадаємо, у перших семи гонках було сім різних переможців - і сезоном-2017, Хембері сказав: «Зараз усе буде інакше. Але нас попросили так зробити. Перед 2011-м нас просили зробити шини з високим рівнем деградації. Зараз нас просять зробити навпаки. Ми не станемо з'ясовувати, що краще; нехай це роблять відповідні особи. Ми просто робимо те, про що нас попросили. У кожного із цих підходів є свої плюси і мінуси. Гадаю, після перших п'яти або шести гонок ми вже розумітимемо, що саме ми зробили і чи добре впорались із завданням».

Хембері скептично ставиться до тверджень, що сезон-2017 неодмінно стане цікавим. У той же час він вірить, що гума, яка вже не настільки швидко руйнуватиметься під впливом температури, допоможе гонщикам жорсткіше атакувати своїх суперників.

«Протягом шести сезонів перед нами стояло завдання зробити шини, що відрізняються непростою поведінкою, - продовжив він. - Гонщики і команди мали стежити, щоб гума не перегрівалася і не руйнувалася. Тепер нас просять зменшити вплив цих факторів. Гума перегріватиметься не так сильно, як раніше; зменшиться й її знос. Пілот, який готує обгін, може атакувати жорсткіше, не ризикуючи при цьому перегріти гуму. Необхідно враховувати, звичайно, і зміни в аеродинаміці. Тепер повітряний потік, створюваний лідером, вже не створюватиме такого серйозного впливу на машину переслідувача. Це в поєднанні із шинами має дати пілотам можливість проводити агресивніші маневри. З іншого боку, багато поворотів можна буде проїжджати на повному дроселі. І ось це вже ніяк не збільшить кількість обгонів, оскільки гонщики не скидатимуть швидкість».

Хембері впевнений, що відтепер гонщики зможуть повертати гуму в оптимальний діапазон температур навіть після перегрівання. У попередні роки це було неможливо. «Тепер можна буде привести температуру шин у норму, - заявив він. - Втім, це ще потрібно перевірити на актуальній машині. На тестах ми бачили, що це в нас виходить. Тому ми впевнені, що обрали вірний шлях. Може, ми занадто консервативні і наш підхід не надто агресивний? Це ми зрозуміємо тільки тоді, коли побачимо нові машини в дії».

Як повідомляв УНІАН, Pirelli - постачальник автошин для команд «Формули-1» в 1925-1957, 1980-1991 р.р. Починаючи з сезону 2011 року й до теперішнього часу є монопольним поставником шин для «Формули-1».