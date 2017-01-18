McLaren повернеться до помаранчевого кольору боліду Ф1 2017 року

McLaren близька до найбільшої зміни лівреї за останні роки на тлі припущень про повернення команди до історичного помаранчевого кольору? повыдомляє Motorsport.

Після відходу свого давнього голови Рона Денніса команда McLaren вступає в нову еру на чолі з новим виконавчим директором Заком Брауном, який бажає оживити колектив з Вокінгу.

Читайте такожФормула-1. "Макларен" прагне зберегти в команді знаменитого іспанського гонщика АлонсоБраун, який відомий як маркетинговий гуру Формули 1, дає зрозуміти, що віднині McLaren діятиме інакше, включно з оновленим виглядом боліда. Взявши слово на шоу Autosport International, яке пройшло минулого тижня, Браун розповів, що члени команди погодилися на зміну лівреї, і натякнув про великі візуальні зміни.

"Ми продемонстрували ліврею дівчатам та хлопцям у McLaren - і всі були дуже вражені нашим майбутнім", - сказав він. "Поки що ми узгодили лише вигляд. Гадаю, що вболівальників вразить, як виглядатиме болід з технічної та візуальної точки зору".

Чутки щодо зміни лівреї також були підтверджені повідомленням команди у Twitter, де дата презентації боліду була написана помаранчевими цифрами. Презентація відбудеться 24 лютого.