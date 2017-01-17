Вулицю в Ніцці назвали в честь загиблого пілота "Формули-1"

У рідному місті французького гонщика Жюля Бьянкі з'явилася вулиця, названа його ім'ям, повідомляє Motorsport з посиланням на видання Nice Matin.

Офіційний захід на честь цієї події пройде в Ніцці наступного понеділка.

Гонщик Формули 1 Жюль Бьянкі помер 17 липня 2015 року від травм, отриманих роком раніше на Гран Прі Японії. Цей випадок став першим фатальним інцидентом після трагічної аварії Айртона Сенни на Гран-Прі Сан-Марино в 1994 році.