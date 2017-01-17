Вулицю в Ніцці назвали в честь загиблого пілота "Формули-1"
12:53, 17 січня 2017Мотор
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Ім'я Жюля Бьянкі увічнено в рідному місті.
Бьянкі став першим гонщиком більш ніж за 20 років, померлим від наслідків аварії у Формулі-1 / iaag66.com
У рідному місті французького гонщика Жюля Бьянкі з'явилася вулиця, названа його ім'ям, повідомляє Motorsport з посиланням на видання Nice Matin.
Офіційний захід на честь цієї події пройде в Ніцці наступного понеділка.
Гонщик Формули 1 Жюль Бьянкі помер 17 липня 2015 року від травм, отриманих роком раніше на Гран Прі Японії. Цей випадок став першим фатальним інцидентом після трагічної аварії Айртона Сенни на Гран-Прі Сан-Марино в 1994 році.
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