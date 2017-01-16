Формула-1: Перехід Боттаса до Mercedes F1 майже узгоджений

Заступник керівника команди Williams Клер Вільямс наголосила, що угода про перехід Валттері Боттаса до чемпіонської стайні знаходиться на фінальній стадії узгодження, повідомляє Motorsport.

Під час свого виступу на шоу Autosport International у Бірмінгемі, Вільямс зазначила, що її команда прагне найкращого для Валттері й не хоче перетинати йому шлях з точки зору його подальшого майбутнього у Формулі 1.

Раніше стало відомо, що в Mercedes запропонували Williams відпустити Боттаса, щоб він замінив Ніко Росберга, котрий несподівано вирішив завершити кар’єру після завоювання чемпіонського титулу. Обидві команди кілька тижнів провели у закритих перемовинах, але угоди між ними ще не досягнуто.

На запитання, чи сторонам залишилось узгодити лише формальні моменти, Вільямс відповіла ствердно. «Здається, як тільки Ніко зробив заяву, я зрозуміла, що треба чекати на дзвінок від Тото [Вольффа], - розповіла вона. – Бо я знаю, як він захоплювався Валттері – багато людей захоплюються його талантом. Ми не хочемо перетинати шлях гонщику, який має можливість сісти за кермо боліду, здатного перемагати в гонках, і виграти чемпіонат світу».

У Ferrari висловлювали зацікавленість у Боттасі перед сезоном 2015 року, але фін погодився залишитись у команді, яка привела його до Формули 1.

«Всім відомо, що в Ferrari цікавились Валттері у 2015-му, але ми перетнули йому шлях, і він залишився в нас», - додала Вільямс. Треба робити правильні речі, але іноді як команда ми маємо приймати вірні рішення з огляду на всіх 650 співробітників, що працюють у Williams. Ми повинні упевнитися, що коли хочемо відпустити Валттері, в нас є гарний надійний варіант на заміну, який допоможе нам рухатися вперед. Я хотіла б повідомити, хто його замінить, але ми все ще узгоджуємо деталі на даний момент. Ми зробимо оголошення у найближчий час, тому що скоро почнуться тести й нам самим треба визначитись – хто буде виступати за нас», - додала Вільямс.

Вважається, що Боттас буде замінений Феліпе Массою, який оголосив про завершення кар’єри у Формулі 1 наприкінці минулого сезону, але отримав пропозицію скасувати свою відставку.