Виконавчий директор команди "Формули-1" Mercedes пішов у відставку

Виконавчий директор Mercedes Падді Лоу залишив чемпіонську команду Ф1, щоб, за свідченнями низки джерел, перейти до Williams, повідомляє Motorsport.

Наприкінці минулого року Лоу пристав на пропозицію приєднатися до Williams, де він у 1987-му почав свою кар’єру у Формулі 1.

Хоча британець зіграв важливу роль у забезпеченні Mercedes трьох чемпіонських титулів поспіль, його майбутнє в німецькій команді опинилось під сумнівом наприкінці терміну дії його контракту. Переговори Лоу з керівником Mercedes Motorsport Тото Вольффом були відкладені до закінчення кампанії 2016 року, але зрештою, Падді так і не отримав привабливої пропозиції.

Вважається, що він повідомив команду про своє рішення після повернення з різдвяних свят.

В Mercedes відмовились відповідати на запитання Motorsport.com з цього приводу.

Ситуація з Лоу доволі інтригує, оскільки все відбувається на фоні перемовин Mercedes з Williams про перехід Валттері Боттаса до чемпіонської стайні. Були припущення, що частиною угоди між двома командами стане можливість Лоу негайно приступити до виконання своїх обов’язків у Williams без традиційної у таких випадках багатомісячної відпустки. Очікується, що Лоу посяде керівну посаду в Гроуві, перетворившись зі чисто технічного спеціаліста на одного з очільників команди.

Натомість в Mercedes, за повідомленнями джерел, вже визначились з тим, хто замінить Лоу. Ним має стати колишній технічний директор Ferrari Джеймс Еллісон, як тільки скінчиться період його відпустки.